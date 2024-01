Ciclo conferenze su carcere e pena dell’Ateneo friulano: incontro domani alle 18 a Udine a Palazzo di Toppo Wassermann

Prosegue il ciclo di conferenze “Della pena che non sia solo pena: qualcosa di nuovo sul fronte carcere?”, in programma fino ad aprile presso la Scuola Superiore Universitaria “di Toppo Wassermann”, a Udine, e in altri spazi accademici. Il secondo appuntamento si terrà giovedì 25 gennaio, dalle 18 alle 19.30, a Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Aula T4): vedrà come relatrice Federica Di Giuseppe, dottoranda dell’Ateneo friulano, che parlerà del “carcere” nell’Inghilterra altomedievale, con uno sguardo storico-linguistico. Organizzato dalla stessa Scuola Superiore Universitaria dell’Ateneo friulano e dalla Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università di Torino – con la collaborazione dell’associazione Sisifo e della Camera Penale Friulana, e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Udine – il ciclo prevede in tutto otto incontri, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Il terzo si terrà l’8 febbraio, dalle 18 alle 19.30, sempre a Palazzo di Toppo Wassermann (Aula T4): Mariangela Cunial, magistrata presso il Tribunale di Sorveglianza di Udine, e Giada Rossi, dottoranda dell’Ateneo friulano, affronteranno il tema “La pena nella Costituzione italiana tra teoria e realtà”.