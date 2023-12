Cimolai Spa: nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Si è insediato presso la sede di Porcia, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Cimolai Spa che resterà in carica fino al 2026. I membri del nuovo CdA presieduto dall’Ing. Luigi Cimolai sono: Dott. Sergio Iasi nominato nuovo Amministratore delegato con ruolo di Chief Restructuring Officer, Ing. Corrado Ceresatto nominato Amministratore delegato con ruolo di datore di lavoro, Dott. Massimo Lucchini, Amministratore e Dott. Luca Annibaletti, Amministratore. All’interno del nuovo organo di governance, si legge in una nota della società, figurano personalità di indiscussa esperienza e competenza in grado di accompagnare l’Azienda nell’attuale fase di rinnovamento, consolidando i fondamentali economico-finanziari e potenziando le già solide prospettive industriali. La continuità è affidata all’Ing. Luigi Cimolai, proprietario e Presidente dell’Azienda dal 2006, e a Corrado Ceresatto, in Cimolai dal 1990, Direttore Tecnico per progetti nel mercato estero, tra i quali figurano ponti complessi ed avveniristici, edifici civili e stadi. Le nuove nomine riguardano: Sergio Iasi, con oltre 20 anni di esperienza nel restructuring industriale e finanziario in aziende quali, tra le altre, Prelios, Trevi ed Officine Maccaferri. Iasi ha maturato significative esperienze anche nei settori media, nel Gruppo Canal + ed in RAI; private equity, nel Gruppo LVMH e nella consulenza strategica in Booz Allen & Hamilton. Massimo Lucchini, con oltre 20 anni di esperienza, dapprima in qualità di executive in ambito M&A e corporate finance in Medinvest e, negli ultimi 10 anni, in ruoli apicali in UniCredit e Depobank. Luca Annibaletti, con un’esperienza trentennale nella finanza aziendale e nella ristrutturazione del debito, prima presso le big four, quindi come professionista indipendente con cariche di consigliere di amministrazione. Da giugno 2021 a Marzo 2023 Annibaletti è stato coordinatore della struttura per la crisi di impresa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.