Cinemambulante arriva a Palmanova e Capriva del Friuli. Passeggiate cinenaturalistiche e con pic-nic

Lo schermo itinerante di Cinemabulante è ormai in viaggio per la nona edizione della rassegna che porta il cinema all’aperto nei piccoli centri del Friuli, riscoprendo il piacere di ritrovarsi davanti ad uno schermo. Il secondo appuntamento è per venerdì 19 luglio a Palmanova: alle 18 partenza dalla Biblioteca per la passeggiata cinenaturalistica “In natura sui bastioni” e picnic (in collaborazione con MAMM Ciclofocacceria di Udine) con l’attore Roberto Abbiati e la guida naturalistica Michele Germano.

L’insolita natura che assedia la fortezza di Palmanova e che ha scelto i bastioni della città stellata come luogo di è un’ulteriore e inaspettate preziosità del sito patrimonio Unesco

Alle 21, nel giardino della biblioteca Civica A.Muradore (Via Loredan, 1), proiezione all’aria aperta “IO VIVO ALTROVE!” di Giuseppe Battiston (2023) alla presenza dell’attore Roberto Abbiati: due amici stanchi delle rispettive vite fuggono dalla città e intraprendono l’avventura della vita in campagna. Liberamente ispirato al romanzo ‘Bouvard e Pécuchet’ di Gustave Flaubert. Preceduto dal corto in pellicola di Tommaso Ferrara.

Il giorno seguente, sabato 20 luglio , Cinemabulante si sposta a Capriva del Friuli con la passeggiata cinenaturalistica e picnic (partenza alle 18 dal Panificio Iordan in Piazza Vittoria, 16) per scoprire “Acque e vino: i paesaggi di Capriva” in compagnia della regista Claudia Brignone e della guida naturalistica Nicola Ceschia

In un percorso ad anello, di circa sei chilometri, si esplora la zona dei laghetti rossi, passeggiando tra boschi e vigneti immersi nel paesaggio del Collio alla scoperta di storie di vino, flora e fauna locale.

Alle 21, nel parco comunale di Capriva (Piazza Vittorio, 1), proiezione all’aria aperta di “La Villa” di Claudia Brignone (2019) alla presenza della regista. Il film è ambientato a Scampia, Napoli: pochi sanno che nel cuore del quartiere, tra alti palazzoni e distese di cemento, c’è un grande parco pubblico: “La Villa Comunale”, un’oasi naturale, in cui le persone si incontrano alla ricerca di uno spazio di libertà.

Preceduto dal corto girato in pellicola di Luigi Chiapolino

L’ingresso ai film è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili e non è soggetto a prenotazione. Le passeggiate ei picnic hanno posti limitati con prenotazione su cinemambulante.eventbrite.com

Sono previste delle sedute, ma è consigliato portare una coperta per i picnic e le proiezioni.

Tutti i menù dei picnic (realizzati da MAMM Ciclofocacceria di Udine, tranne per l’appuntamento del 20 luglio a cura del panificio Iordan di Capriva) sono vegetariani ed è sempre possibile chiedere una versione vegana.