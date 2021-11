Cinemasarà 10 azioni per salvare il Cinema…adesso! Progetto di partecipazione e cittadinanza attiva alla Cineteca di Milano

CINEMASARA' 10 azioni per salvare il Cinema...adesso! Questo il titolo del progetto di partecipazione e cittadinanza attiva che si terrà a Milano in occasione della 14.edizione del Festival Piccolo Grande Cinema (31 ottobre – 7 novembre 2021). In sostanza Cineteca Milano, in collaborazione con Long Take, Meet Digital Culture Center, con il patrocinio di Agis Lombarda e AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema, organizza il progetto di partecipazione e cittadinanza attiva CinemaSarà – 10 azioni per salvare il Cinema… adesso!, un’iniziativa volta a coinvolgere il pubblico giovane per ripensare insieme le modalità di fare e fruire il Cinema, dopo i difficili mesi della chiusura forzata delle sale e i cambiamenti avvenuti nelle abitudini degli spettatori di tutte le età. 45 classi, 960 studenti da tutta Italia saranno impegnati prima e durante il Festival per individuare le 10 azioni per riportare il giovane pubblico in sala.

Sabato 6 novembre alle ore 15.00 presso Cineteca Milano MEET con la partecipazione di Alberto Barbera - Direttore Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, verrà presentato il Manifesto del progetto di partecipazione e cittadinanza attiva CinemaSarà, che Cineteca Milano si impegnerà a consegnare nella mani di istituzioni nazionali, dei rappresentanti di categoria, delle istituzioni scolastiche per sostenere e dare voce al pubblico del futuro perché possa influenzare le modalità di fare e fruire il Cinema d'ora in poi.

Durante il Festival, gli studenti saranno seguiti da esperti del settore, tra cui:

Bruno Zambardino (Ministero della Cultura)

Marco Accordi Rickards (Fondazione Vigamus)

Alberto Barbera (Direttore Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)

Enzo Bevar (Cinemovel Foundation)

Francesca Cima (Indigo Film)

Anita Di Marcoberardino (Agis Lombardia)

Valerio Kohler (Fondazione Vigamus)

Giuseppe Lombardi (Fondazione Carlo Rambaldi)

Arianna Lona (Mad Pumpkins)

Maria Grazia Mattei (Meet Digital Culture Center)

Silvia Protti (Multisala Ariston Mantova)

Sonia Ragone (Europa Cinémas)

Daniela Rambaldi (Fondazione Carlo Rambaldi)

Vittorio Rifranti (regista)

Micaela Romanini (Idra Interactive Studios)

Andrea Romeo (I Wonder Pictures)