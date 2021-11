FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano presenta il programma FAI SCUOLA

Ambiente? tutto ciò che ci circonda. Cosa sapere e come agire per diventare i cittadini di domani. Presentazione del programma Fai scuola 2021/2022. Si tratta di un progetto interdisciplinare di educazione civica e ambientale per la scuola E DELLE “GIORNATE FAI PER LE SCUOLE” Da lunedì 22 a sabato 27 novembre 155 beni aperti in oltre 150 città di tutta Italia.

Giovedì 4 novembre 2021, ore 11 collegamento in video conferenza stampa via Zoom Webinar*

Interventi: Andrea Carandini Presidente FAI Antonello Giannelli Presidente ANP, Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola Daniela Bruno Vice Direttrice Generale per gli Affari Culturali FAI Cristina Marchini Responsabile Ufficio Scuola ed Educazione FAI Gabriella Valera giornalista di Topolino Umberto Risso Presidente AGN Energia Alcune testimonianze dal mondo della scuola: Giulia Orombelli docente di scuola primaria di Milano Anna Viscardi docente di scuola secondaria di I grado di Napoli Antonella Maiorana docente di scuola secondaria di II grado di Trapani Alberta Gilardi docente di scuola secondaria di II grado di Milano

* per registrarsi all’evento e ricevere il link webinar: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EVfE7IDVQwyPICDGgdU18w

Una volta effettuata la registrazione verrà inviata una mail di conferma con il link che permetterà di collegarsi all’evento