Focolaio covid in scuola a Codroipo, in quarantena per 10 giorni 233 alunni e 11 insegnanti

L'aumento esponenziale dei contagi nelle scuole primarie del comune di Codroipo non ha lasciato alternative spingendo il sindaco d'intesa con il dipartimento di prevenzione a chiudere diverse classi della scuola Primaria di Via IV Novembre. Così oggi altri alunni e classi sono stati messi in quarantena per un totale di 244 fra alunni e insegnanti che dovranno restare in casa per almeno 10 giorni. Il focolaio presumibilmente sarebbe partito dalla scuola dell'infanzia , dove nei giorni scorsi era già stata decisa una quarantena per le sezioni dei piccoli e dei medi toccherà adesso ai tracciamenti che sono in corso stabilire da dove sono partiti i contagi. Il sindaco Fabio Marchetti ha spiegato ai microfoni Rai che si sta parlando "di più di 200 studenti, vi sono altre classi poste in quarantena sia nei giorni passati, sia da oggi, sia classi delle primarie che secondarie, che dell'infanzia, i dati ci hanno fatto propendere per questa decisione che può sembrare drastica ma consente in pochi giorni di mettere in sicurezza la loro salute e sanificare l'edificio in modo che dalla prossima settimana vi sia un rientro in completa sicurezza e tranquillità per tutti". Intanto in questi giorni di festività diventa difficile avere un quadro su scala regionale relativamente alle classi messe in quarantena.