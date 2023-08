Città di Tolmezzo: un premio per l’insediamento di giovani agricoltori

Dal Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027 del Friuli Venezia Giulia un premio per l’insediamento di giovani agricoltori: il 7 agosto un incontro informativo in Municipio. Dopo i precedenti incontri che hanno trovato l’interesse delle imprese agricole e dei tecnici di settore prosegue la collaborazione tra il Comune di Tolmezzo e l’ Ispettorato Regionale dell’Agricoltura per la realizzazione di momenti informativi e divulgativi sulle opportunità fornite dalle politiche di sviluppo rurale della Regione FVG. In particolare un momento informativo sul bando attualmente aperto del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027 della Regione FVG per l’accesso all’intervento SRE01 – Insediamento giovani agricoltori. L’incontro organizzato nel capoluogo carnico – che vedrà la partecipazione dell’Assessore comunale all’Agricoltura e Foreste Marioantonio Zamolo e dei funzionari dell’Ispettorato regionale dell’agricoltura – si colloca nel novero delle iniziative informative che il Comune di Tolmezzo, in collaborazione con la Regione e le organizzazioni di categoria, ha finora realizzato riscuotendo il consenso e l’apprezzamento degli imprenditori agricoli del territorio. Secondo l’ass. Marioantonio Zamolo “Nuove terminologie e nuovi approcci alla programmazione degli interventi comunitari per lo sviluppo agricolo motivano e rendono certamente interessante un incontro informativo ed in particolare su questo bando che è il primo sulle misure ad investimento della nuova programmazione”. L’intervento SRE01 prevede la concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in qualità di capo di un’azienda agricola, a fronte di presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola. L’intervento è finalizzato a offrire strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. Il sostegno è concesso in forma di premio pari a euro 70.000,00, erogabile in due rate pari al 70 per cento e al 30 per cento secondo le modalità definite nel bando. Durante l’incontro, che si terrà lunedì 7 agosto alle 14.30 nella Sala Consiliare del Municipio di Tolmezzo, in piazza XX Settembre 1 – verranno fornite tutte le informazioni per accedere a questa misura che persegue specifici obiettivi del CSR – Complemento per lo Sviluppo Rurale che sono: a) Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali; b) Promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile. In considerazione della sua natura di premio, il sostegno concesso a favore del giovane agricoltore è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello unionale, nazionale e regionale che non abbiano la medesima natura e finalità. Le domande andranno presentate entro il 15 settembre 2023 con le modalità indicate nella pagina dedicata del sito: www.europa.regione.fvg.it (sezione bandi).