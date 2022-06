Cividale, al via venerdì con Morgan in un concerto pianoforte e voce, la rassegna “Un prato in piazza”

Dieci giorni di musica, danza, benessere, laboratori, attività per bambini e grandi ospiti: dal primo al 10 luglio arriva “Un prato in piazza”, il nuovo progetto organizzato da The Groove Factory a Cividale del Friuli, con il supporto di CiviLive e il contributo del Comune di Cividale del Friuli. Piazza Foro Giulio Cesare, nella città Ducale, sarà ricoperta con un manto erboso, circondato da alberi e siepi – a cura di Dimensione Giardino – che ospiterà proposte culturali, intrattenimento, occasioni di incontro e momenti di svago all’aria aperta, all'interno di una cornice cittadina che riafferma così il proprio ruolo di centro di aggregazione culturale e sociale. Il tutto a ingresso libero.

Si parte venerdì 1° luglio alle 19.30 con l’inaugurazione e a seguire lo spettacolo di danza moderna di Arteinventando. In serata, alle 21.00, il primo grande ospite di “Un prato in piazza”: Morgan, uno dei più poliedrici artisti italiani che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. È l'artista per antonomasia, cantautore, musicista, scrittore, polimata italiano, divulgatore, poeta, critico musicale, didatta, musicologo, giornalista, traduttore fondatore dei Bluvertigo, icona televisiva nazional-popolare, giudice record man di talent show. L'hanno escluso e poi ripreso, criticato ed apprezzato, di sicuro non passa inosservato.

Il suo concerto per pianoforte e voce è una performance senza tempo, intima ma allo stesso tempo coinvolgente, durante il quale l’artista ripropone i grandi successi della musica cantautorale italiana ed internazionale, una selezione dei suoi brani più popolari e le riletture dei grandi autori che lo hanno accompagnato durante la sua crescita artistica, tra i tanti David Bowie, Duran Duran, Pink Floyd ed il panorama italiano di grande livello, solo per citare alcuni nomi, Bindi, Tenco, Modugno, De Andrè.

Il primo week end di “Un prato in piazza” prosegue sabato 2 luglio: alle 6 il concerto all'alba di Francesco Tizianel, che proporrà un repertorio acustico rivisitando brani classici della musica pop, grazie anche al particolare utilizzo di una chitarra a 7 corde da lui stesso pensata e progettata.

Dalle 9.30 alle 12.00, Intrecci sull'erba: con l’associazione “Noi dell'Arte” un laboratorio rilassante per adulti e bambini in cui imparare l'arte dell'intreccio con fili e colori naturali per realizzare una divertente installazione collettiva. Nel pomeriggio, alle 15.30, un'occasione speciale per conoscere da vicino il mondo dei rapaci e l'antica arte della falconeria con Gli Acrobati del Sole. In serata, alle 21.00, spazio alla musica funk soul degli anni 60-70 con Penelope e i diabolici.

Domenica 3 luglio si inizia al mattino alle 10.30 con lo spettacolo teatrale d’animazione e di burattini di Cosmoteatro. Un doppio appuntamento nel pomeriggio dalle 15.30 con i rapaci de Gli Acrobati del Sole mentre i più piccoli potranno divertirsi a decorare il gelato grazie allo staff della Gelateria Marco Ietri. L’ora dell’aperitivo, alle 19.00, con il pop-rock in acustico di Last Minute Band Band e alle 21.00 “Battito Italiano”: serata con il dj Enrico M di Radio Gioconda e colorati gadget per tutti.

Un prato in piazza proseguirà poi fino a domenica 10 luglio con appuntamenti giornalieri.

Per tutto il periodo della kermesse, si potranno degustare birre artigianali grazie ad un chiosco attrezzato e lo speciale e inedito gusto "prato" della Gelateria Marco Ietri; la Storica S.O.M.S.I. Cividale del Friuli lascerà aperte le porte del suo “Itinerari Operai” per essere liberamente accessibile alla visita gratuita. Si ringrazia per il supporto, Alleanza Assicurazioni e Birrificio Forum Iulii.

“Un prato in piazza” è organizzato da The Groove Factory con il supporto di CiviLive e il contributo del Comune di Cividale del Friuli, media partner Radio Gioconda.