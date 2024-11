Classica & Jazz con la Rapsodia in Blu Cappello & Friend agli Amici della Musica

Dopo l’emozionante inaugurazione, la 103^ Stagione degli Amici della Musica di Udine prosegue con una serata che rappresenta una novità assoluta per il pubblico degli affezionati. L’atteso ritorno di Roberto Cappello – che in questi anni ci ha deliziati con una serie di magistrali esecuzioni del repertorio romantico – porta ora una ventata jazzistica sul palco del Palamostre: l’appuntamento è per mercoledì 6 novembre, alle 19.22, quando il grande pianista dividerà la scena con tre partner: Luisa Sello al flauto, Paolo Benelli al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria.

«Nel ricchissimo mondo della musica – spiega la Sello – vi è spazio per relazioni costanti che emergono con forza in autori colti, attratti dalle suggestioni espressive della “lingua del jazz” nata negli Stati Uniti all’inizio del Novecento, e delle seducenti sonorità del tipico minimal combo. Gli autori magnificano in questo programma la presenza del flauto, molto presente nell’ambito colto europeo, ma meno in quello afroamericano. Lo strumento è qui nutrito di interessanti nuove identità, accanto ad un pianoforte gershwiniano, sostenuto dalla ricca ritmica di contrabbasso e batteria».

La serata inizia con la “Sonatina” per flauto e pianoforte (nei tempi Souple, Tendre, Vivace) di Darius Milhaud, seguita dalla “Marion’s Suite” di Raymond Guiot e dalla celeberrima “Rapsodia in blu” di George Gershwin, nella versione per pianoforte solo. Tre brani di Astor Piazzolla (“Milonga”, “Oblivion” e “Libertango”) e la “Suite” per flauto e trio jazz di Claude Bolling concluderanno un concerto che si preannuncia entusiasmante.

La 103^ Stagione degli Amici della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione FVG, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, grazie al sostegno della BCC Banca di Udine, Confindustria Udine, NordGroup e Oro Caffè (che offre a tutti i presenti un caffè prima di ogni concerto), accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, ERT, Fondazione Renati, ABAU Accademia Tiepolo, Società Filologica Friulana e Club per l’UNESCO di Udine.

Prevendite su Vivaticket e al botteghino del Palamostre, con biglietti acquistabili fino all’esaurimento dei posti, 40 minuti prima di ogni concerto.

Altri dettagli sul sito www.amicimusica.ud.it .