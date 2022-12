Climate change Italia: sette fotografi raccontano l’Italia del clima che sta cambiando al Maxxi di Roma

Fino all’8 gennaio lo spazio Corner del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma ospita la mostra “Climate Change Italia. Sette fotografi raccontano l’Italia del clima che sta cambiando” di Green&Blue e Contrasto con partner Enel. Esposti i lavori di sette fotografi di Contrasto che hanno documentato lo stato attuale della crisi climatica in Italia, dai suoi effetti alla ricerca di soluzioni. Il cambiamento climatico riguarda ormai la quotidianità e sta trasformando il paesaggio. Scienziati e statistiche affermano che le temperature globali stanno pericolosamente aumentando con palesi ripercussioni, imponendo un impegno urgente per arginare la costante crescita del fenomeno. Le fotografie esposte al MAXXI danno un quadro attuale del fenomeno da diversi punti di vista. Così, la desertificazione che colpisce la Sicilia occidentale riarsa dagli incendi e attraversata da fiumi e laghi in secca è immortalata da Massimo Siragusa. La progressiva diminuzione delle risorse idriche è una delle emergenze più gravi connesse alla crisi climatica, i ghiacciai sono a rischio di sopravvivenza e il fiume Po negli ultimi anni ha toccato i minimi storici: questi sono i protagonisti del lavoro di Francesco Anselmi che ha documentato il grande fiume e lo sforzo degli scienziati che studiano e monitorano lo scioglimento dei ghiacci.

Valeria Scrilatti ha raccontato il lavoro di chi si impegna in progetti di ricerca e monitoraggio per la conservazione della ricca biodiversità italiana in cui animali e piante sono sottoposti a pressioni sempre maggiori, con l’agricoltura come principale causa di deterioramento per specie e habitat, seguita dallo sviluppo di infrastrutture e dall’urbanizzazione. Lorenzo Maccotta mostra i retroscena delle tecnologie in campo energetico fotografando gli impianti e i laboratori dove si studia la rivoluzione energetica, motore dell’industria di domani, dall’idroelettrico all’idrogeno verde, che non solo soddisfa la soglia di basse emissioni di carbonio, ma viene generato utilizzando fonti di energia rinnovabili. Mattia Balsamini è entrato nelle aziende dove l’economia green e quella circolare sono già realtà e i cui paradigmi sono la riduzione degli sprechi, il ripensamento dei prodotti e del loro uso nel tempo, il reinserimento di scarti di lavorazione nel ciclo produttivo e la gestione efficiente dell’energia necessaria agli impianti. Mattia Zoppellaro è andato tra le comunità che lottano per l’autoproduzione di energia rinnovabile, creando associazioni per fondare le comunità energetiche, cittadini consapevoli alleati con privati e pubblica amministrazione, emblema della richiesta di conversione ecologica e risposta strutturale al caro bollette, alla povertà energetica e alla crisi climatica. La rivoluzione green ha poi come protagonisti scienziati, attivisti, sportivi, influencer, imprenditori, professionisti, donne e uomini di ogni età che mettono le loro competenze a disposizione per trovare soluzioni di adattamento o mitigazione della crisi climatica inventano modi nuovi di spiegare perché la transizione ecologica non è più rimandabile: Ilaria Magliocchetti Lombi ha realizzato i loro ritratti.

Climate Change Italia è un progetto Green&Blue e Contrasto. Le fotografie sono allestite sposando le cause e la filosofia del progetto in un percorso espositivo, progettato e realizzato dalla società Cime, che impiega come materiale cardine il cartone alveolare derivante da carta riciclata.

I testi della mostra sono a cura della redazione di Green&Blue. I diritti di utilizzo delle fotografie sono concessi per la mostra Climate Change Italia da Contrasto a GEDI News Network SPA. ( fonte aise)