Cluster Arredo / FederlegnoArredo, domani a Manzano convegno sul settore

Con l’entrata in vigore della European Union Deforestation Regulation (EUDR), il sistema foresta legno nazionale si sta confrontando a livello istituzionale e operativo su come prepararsi a una sfida dai tratti ancora complessi da delineare. Per fare il punto sulla normativa il Cluster Legno Arredo Casa FVG, col supporto di FederlegnoArredo, organizza a Manzano giovedì 21 marzo alle 17, presso l’Innovation Platform “Ecodesign e sostenibilità”, un incontro con il Ministero dell’agricoltura, sovranità̀ alimentare e foreste.

Dopo i saluti istituzionali di Matteo Tonon, presidente del Cluster, e di Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, introdurranno i lavori – moderati da Carlo Piemonte, direttore generale del Cluster legno arredo casa FVG e Cluster Italia foresta legno – Pietro Oieni ed Elisabetta Morgante, della Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), struttura autorità competente FLEGT/EUTR e EUDR-legno.

Gli approfondimenti saranno a cura di Giovanni Bausano, ricercatore al Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali dell’Università di Padova (“EUDR: lo stato dell’arte e il progetto EMMA4E”), e di Maria Rita Gallozzi, dottoressa forestale dello studio associati Clerici Gallozzi (“Le sfide per le imprese del settore legno-arredo e strumenti a supporto”).