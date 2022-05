Cluster Arredo, Top 50 Export Legno-Arredo 2021

Nell’anno pandemico 2021 come sono cambiate le dinamiche di export del settore legno-arredo regionale? E quali sono, oggi, i nuovi scenari geopolitici? Il Cluster Legno Arredo Casa Fvg torna con l’evento “TOP 50” per fornire agli addetti ai lavori la periodica analisi dei dati dell’export, assieme a una panoramica sullo stato di fatto del comparto. Focus della serata, organizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, rischi e opportunità legati alla crisi pandemici. “Top 50 mercati” è programma lunedì 23 maggio, alle ore 17.30, presso il Palazzo Antonini Maseri - Sala d’onore dell’Università degli studi di Udine, in via Gemona 5 a Udine. Alle 17.15, prima del convegno, si terrà una breve visita guidata dell’edificio a cura dell’ateneo. Dopo i saluti introduttivi del Magnifico Rettore Roberto Pinton, del presidente del Cluster Arredo Matteo Tonon, di Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e FVG Intesa Sanpaolo, e di Alessandro Minon, Presidente Finest, seguiranno gli interventi di Anna Maria Moressa di Intesa Sanpaolo, dell’esperto di internazionalizzazione Diego Zamprogno, del direttore del Cluster Carlo Piemonte, e di Alessandro Toigo di Intesa Sanpaolo, in diretta da New York.