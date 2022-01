Codroipo: sabato si inaugura il rinnovato Teatro Benois De Cecco

Riapre dopo i lavori di ristrutturazione che lo hanno tenuto chiuso dal maggio del 2020 il Teatro Benois De Cecco di Codroipo. Sabato 22 gennaio alle 20.45 il pubblico del Medio Friuli potrà finalmente ritornare a Teatro in una struttura rinnovata, con poltrone e pavimenti nuovi e un nuovo impianto di aerazione. La serata inaugurale, a ingresso libero previa prenotazione, avrà per protagonista la Nuova Orchestra Ferruccio Busoni, diretta dal M° Massimo Belli e accompagnata dal violino solista di Lucio Degani, impegnata nelle Otto Stagioni su musiche di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla. Il programma alterna le partiture delle Quattro stagioni di Vivaldi (a iniziare dall’Estate per concludere con la Primavera) alle Cuatro Estaciones Porteñas scritte da Piazzolla tra il 1965 e il 1970 e ispirate proprio dall’opera del compositore italiano. Sul palco, come detto, la più antica orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, fondata nel 1965 da Aldo Belli. L’Orchestra Busoni ha suonato in Italia e in Europa con solisti d’eccezione quali Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Simonide Braconi, Gianluca Littera, Michael Flaksman, Federico Agostini, per citarne solo alcuni. Lucio Degani rientra di diritto tra questi nomi grazie a una carriera che lo ha portato ad esibirsi nelle più importanti sale da concerto del mondo: Lincoln Center di New York, Suntory Hall di Tokyo, Musikverein di Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Schauspielhaus di Berlino, La Scala di Milano, Opera e Salle Pleyel di Parigi e la sala del Conservatorio Tchajkovskij di Mosca. Lucio Degani suona un violino Don Nicolaus Amati del 1734. La stagione teatrale di Codroipo, promossa da amministrazione comunale e Circuito ERT, prenderà ufficialmente il via mercoledì 9 febbraio e si comporrà di quattro appuntamenti. Il primo, Noches de Buenos Aires, avrà per protagonista il tango accompagnato da musiche dal vivo; domenica 6 marzo sarà la volta dell’adattamento di un racconto di Melville, Bartleby lo scrivano con Leo Gullotta; mercoledì 23 marzo toccherà alla stralunata simpatia di Angela Finocchiaro in Ho perso il filo e, infine, domenica 3 aprile il narratore Federico Buffa chiuderà la stagione con Amici Fragili, spettacolo che indaga il rapporto di amicizia tra Gigi Riva e Fabrizio De André.

Prenotazioni per il concerto inaugurale chiamando i numeri 0432224246 / 3246037249 o inviando una mail a biglietteria@ertfvg.it. Maggiori informazioni sulla stagione al sito www.ertfvg.it. La campagna abbonamenti si terrà in Teatro e inizierà con i rinnovi lunedì 24 gennaio proseguendo fino a martedì 1. febbraio dalle ore 17.00 alle 19.00 (esclusa la domenica; sabato 29 gennaio dalle ore 10.00 alle 12.00). I rinnovi con cambio del posto si effettueranno mercoledì 2 febbraio dalle 17.00 alle 19.00, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti giovedì 3, venerdì 4 e lunedì 7 febbraio dalle 17.00 alle 19.00 e sabato 5 febbraio dalle 10.00 alle 12.00.