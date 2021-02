Coldiretti Fvg: 1,8 tonnellate di cibo per le persone in difficoltà

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Continuano le iniziative di solidarietà della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia attraverso la rete di Campagna Amica. Nel Mercato coperto di viale Tricesimo a Udine, nell’ambito di un’operazione messa a punto da Coldiretti nazionale e Fondazione Campagna Amica, sono arrivati in mattinata 60 pacchi di solidarietà (da 30 chilogrammi ciascuno, quindi 1,8 tonnellate), contenenti scorte alimentari di cibo 100% italiano destinate alle persone bisognose di aiuti in questa drammatica emergenza sanitaria ed economica. Si tratta di Parmigiano reggiano, passata di pomodoro, legumi, pasta, riso, latte, agrumi, olio evo, mieli, confetture, pecorino, succo di clementine, carne in scatola, salame, fa sapere la responsabile di Campagna Amica regionale Vanessa Orlando. Prodotti che verranno distribuiti alle famiglie in stato di bisogno sul territorio regionale grazie alla collaborazione con Associazione Banco Alimentare Fvg, Associazione Famiglie Numerose ed Emporio Caritas.