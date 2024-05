Coldiretti Fvg a convegno sull’agroalimentare, conclusioni del ministro Lollobrigida, sarà cabaret?

“L’agroalimentare in Friuli Venezia Giulia” è il titolo del convegno promosso da Coldiretti Fvg in Sala Ajace a Udine, domani sabato 18 maggio a partire dalle 11. Ai saluti di apertura del presidente regionale della Coldiretti Martin Figelj e del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, seguiranno gli interventi del direttore della Coldiretti Fvg Cesare Magalini, del direttore del Consorzio Tutela Formaggio Montasio Renato Romanzin, del direttore del Consorzio Prosciutto San Daniele Mario Emilio Cichetti e del presidente del Consorzio Tutela Doc Friuli Stefano Trinco. Le conclusioni saranno affidate al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, speriamo in qualche sua sagace dichiarazione.