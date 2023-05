Coldiretti: Greta Minisini nuova presidente Giovani Impresa Udine

Greta Minisini, 26 anni di Majano, è la nuova presidente di Giovani Impresa Coldiretti Udine. Diplomata all’istituto tecnico agrario “il Tagliamento” di Spilimbergo nel 2016, ha conseguito nel 2019 la laurea triennale in allevamento e salute animale e nel 2021 e la laurea magistrale in allevamento e benessere animale all’Università di Udine. Titolare sempre del 2021 dell’omonima azienda – un’impresa zootecnica, alla quarta generazione, di bovini da latte –, ha da subito avviato i lavori di ristrutturazione e modernizzazione, con tanto di installazione di un robot di mungitura, secondo un progetto, spiega, «che aveva come obiettivo principale il miglioramento del benessere animale e l’ottimizzazione dal punto di vista funzionale di una struttura già esistente».

Minisini è stata eletta in occasione dell’assemblea provinciale Giovani Impresa Coldiretti Udine convocata nell’agriturismo Mulino delle Tolle. «Sono orgogliosa di poter rappresentare i giovani agricoltori di Coldiretti Udine e felice di intraprendere insieme a tutto il comitato un percorso di crescita e di rappresentanza all’interno della Coldiretti», le parole della neo presidente, che ha ricevuto il testimone da Anna Turato, alla guida dei Giovani nel precedente mandato. Con i soci under 30, erano presenti tra gli altri il presidente provinciale Coldiretti Udine Gino Vendrame, il direttore regionale Cesare Magalini e la segretaria Giovani Impresa Fvg Elisabetta Tavano.