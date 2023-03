Coldiretti Pordenone a Ortogiardino con la petizione, eventi e degustazioni

La Coldiretti di Pordenone sarà presente alla Fiera di Pordenone dal 4 al 12 marzo a Ortogiardino. In collaborazione con l’associazione di Campagna Amica, al padiglione 8, saranno dieci le aziende agricole che proporranno prodotti a chilometro zero del territorio a cui si aggiungeranno eventi e degustazioni. Tra le iniziative Coldiretti dedicherà particolare attenzione alla raccolta firme a favore della petizione contro il cibo sintetico. Un altro appuntamento sarà riservato mercoledì 8 marzo in occasione della festa della donna. Dalle 15.30, otto imprenditrici agricole, in rappresentanza di altrettante aziende, saranno protagoniste di un percorso dove racconteranno le loro idee e i progetti che hanno realizzato con la loro esperienza lavorativa e produttiva, facendo diventare le loro aziende uniche e di valore. Sempre nello stand di Campagna Amica è prevista un’area giochi per bambini. “Anche quest’anno -commenta il presidente di Coldiretti Matteo Zolin- abbiamo voluto partecipare a questa importante manifestazione, con l’obiettivo di far conoscere sempre di più la progettualità di Coldiretti. Non solo -aggiunge il presidente- essere presenti in fiera con la petizione contro il cibo sintetico per noi significa rafforzare sempre di più il rapporto e il dialogo con il cittadino, il consumatore e le famiglie. Il fatto poi -conclude Zolin- che i visitatori abbiamo la possibilità di accedere al mercato agricolo di Campagna Amica e conoscere ben dieci produttori è una opportunità interessante”.