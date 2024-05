Collaborazione tra l’Università e il Comune di Udine: riscoprire il risorgimento friulano, storie da conoscere, oggetti da raccontare

Indagare alcuni aspetti chiave del Risorgimento friulano, in particolare il ruolo delle donne, attraverso il racconto di personaggi, oggetti e documenti. È quanto si propone “Cantiere Risorgimento: storie da scoprire, oggetti da raccontare. Nuove ricerche per un nuovo museo”, un ciclo di cinque incontri in programma a Udine dal 9 maggio al 10 ottobre. La rassegna è organizzata dal Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo friulano con il Museo del Risorgimento-Civici Musei di Udine. L’iniziativa intende contribuire a rinnovare il dibattito storiografico sul Risorgimento, valorizzare il patrimonio museale e porre le basi per un nuovo allestimento del Museo del Risorgimento di Udine, previsto nel 2026. “I musei del Risorgimento si raccontano” è il tema del primo appuntamento, giovedì 9 maggio, alle 17, alla Casa della Contadinanza (piazzale del Castello di Udine). Interverranno Massimo Baioni, docente di storia contemporanea all’Università di Milano, e Fabio Franz, conservatore del Museo del Risorgimento di Udine. Parleranno, rispettivamente, dei musei risorgimentali nazionali e di quello udinese. L’introduzione sarà a cura di Elisa Baccini. «Al centro degli incontri – spiegano Elisa Baccini e Laura Casella che coordinano l’iniziativa –, la storia dei musei risorgimentali, i ritratti familiari come strumento di rappresentazione politico-identitaria, la materialità e gli oggetti delle patriote e figure di rilievo come Adelaide Ristori e Ippolito Nievo». Il 6 giugno l’incontro sarà dedicato a “Ritratti e Risorgimento: una questione di famiglia”. Si terrà alle 17, nella sala Gusmani di Palazzo Antonini (via Petracco 8). Relatrici saranno la direttrice del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Linda Borean, e la direttrice dei Civici Musei di Udine, Vania Gransinigh. Introdurrà Laura Casella. “Voci del Risorgimento: Adelaide Ristori” è il titolo dell’incontro del 14 giugno, alle 18, nella sala Gusmani di Palazzo Antonini, con Carlotta Sorba dell’Università di Padova. L’introduzione sarà di Laura Casella. Il 19 settembre, alle 18, nella sala Gusmani di Palazzo Antonini, Silvia Cavicchioli dell’Università di Torino sarà protagonista dell’incontro “Uno sguardo di genere sui cimeli patriottici”, insieme a Elisa Baccini, ricercatrice all’Università di Udine. Il 10 ottobre chiuderà il ciclo “Voci del Risorgimento: Ippolito Nievo”, con Silvia Contarini dell’Università di Udine, alle 18, alla Casa della Contadinanza. L’introduzione sarà di Laura Casella. Il ciclo rientra nel progetto di ricerca “Risorgimento al femminile: donne tra famiglia e società politica nel lungo Ottocento friulano”, condotto da Elisa Baccini, responsabile scientifica Laura Casella.