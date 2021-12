Come stanno bambini e bambine ed adolescenti in Friuli Venezia Giulia?

La "fotografia" della situazione di vita di bambini e bambine ed adolescenti in Friuli Venezia Giulia, verrà evidenziata dalla II edizione del Rapporto “I dati regione per regione 2021” pubblicata dal “Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza” (Gruppo CRC). Il rapporto sarà presentato venerdì 10 dicembre 2021 Giornata internazionale dei Diritti umani alle ore 11 in Sala Tessitori

(piazza Oberdan 5, Trieste). Interverranno: Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale. Paolo Pittaro, Garante Regionale dei diritti della Persona, Regione FVG. Giorgio Tamburlini, Presidente del Centro per la Salute del Bambino. Vera Pellegrino, Caritas Trieste.

Margherita Cipone, International Action. Roberto Benes, dirigente scolastico IC Via Commerciale Trieste. Per accedere alla Sala sarà richiesto il Green Pass.