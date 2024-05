Commissioni in Consiglio regionale: audizioni sullo sghiaiamento del Lago di Barcis e criteri localizzativi degli impianti rifiuti

“Oggi in Commissione Ambiente del Consiglio Regionale sono stati discussi i criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti del Piano Regionale. Il documento totalmente slegato da qualsiasi dato sui bisogni e sulle strategie necessarie a livello pragmatico era totalmente astratto. Non è stato possibile comprenderne le motivazioni e le intenzioni. Per questo motivo abbiamo dato parere contrario come Open Sinistra FVG. Il tema dello smaltimento dei rifiuti è delicatissimo e questi documenti astratti e oceanici nascondono sempre, anche inconsapevolmente per gli stessi estensori, dei cavalli di Troia.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG che si è anche espresso sui progetti di sghiaiamento del Lago di Barcis: “Da decenni l’invaso ha accumulato ghiaia al punto che adesso

ha ridotto significativamente il proprio volume. Pur essendo importante ripristinarlo alla capacità originaria asportando la ghiaia, sia per motivi di gestione idrogeologica, che per la tutela dei cittadini, che per motivi energetici, poco o nulla è stato però fatto negli ultimi decenni. Come Open Sinistra FVG abbiamo espresso il nostro impegno, già testimoniato nella scorsa legislatura con numerose interrogazioni, affinché si pianifichi un percorso. Esprimiamo pieno appoggio ai Comitati di cittadini e ai loro Sindaci a presidiare che i lavori del laboratorio avviato dalla Regione possa concludere celermente i lavori con la soddisfazione di tutte le parti”.