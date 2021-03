Competizioni per nazionali: i calciatori dell’Udinese impegnati 

L’Udinese è da anni la società in cui vengono scoperti e lanciati decine e decine di talenti. Da Sanchez a Handanovich, passando per Asamoah e Zielinski, tanti sono i campioni passati per il Friuli e che hanno poi indossato le maglie delle rispettive nazionali di calcio. Quest’anno ci saranno gli Europei e la Coppa America: vediamo quali sono i calciatori bianconeri che potrebbero rappresentare le proprie nazioni in queste manifestazioni.

Europei 2020: due bianconeri quasi sicuri di esserci

L’Udinese di Gotti è una squadra solida, che gioca un buon calcio, e possiede un’identità ben definita. L’anno scorso i bianconeri erano stati a lungo coinvolti nella guerra per non retrocedere, mentre quest’anno la navigazione dell’Udinese è largamente più tranquilla come confermano anche le scommesse sportive e opinionisti sul calcio. La serenità e la tranquillità della piazza di Udine è sempre stato un valore per la società, che ha così potuto individuare, accudire e far crescere decine e decine di talenti. Anche quest’anno la società dei Pozzo presenta nomi sconosciuti, ma che poi in campo fanno ciò che devono, e lo fanno anche molto bene. Inoltre il club friulano vedrà quasi certamente due propri calciatori disputare i prossimi europei di calcio che si inaugureranno a Roma: il centravanti macedone Ilija Nestorovski vicino alle 50 presenze in nazionale, e il terzino danese Jens Stryger Larsen.

Coppa America: ci sarà il capitano De Paul?

Tra i fiori all’occhiello della rosa dell’Udinese Rodrigo De Paul è sicuramente quello più prezioso e apprezzato. Non soltanto per il ruolo di trequartista che ricopre, ma per come lo interpreta e per quanto pesa come carisma e qualità all’interno dei novanta minuti del match. Il talento argentino è stato più volte accostato all’Inter, poi al Napoli, e anche alla Roma e a squadre inglesi, ma per il momento sta disputando la sua quarta stagione in bianconero, diventando sempre più fondamentale per la squadra di Gotti, e non a caso ha al braccio la fascia di capitano. Il suo valore è di 35 milioni, e un “sacrificio” del genere potrebbe valere tanto per i Pozzo, ma non senza una pianificazione. Spendere per spendere non è assolutamente fra le opzioni del club. Il calciatore argentino potrebbe far parte della spedizione della sua nazionale per la prossima Coppa America, che si terrà proprio fra Argentina e Colombia. Nelle ultime uscite della Albiceleste per le qualificazioni per i Mondiali 2022 lui c’è stato, ma si sa la concorrenza nella nazionale argentina è tanta e di assoluta qualità.



I risultati sportivi di squadra e le carriere dei singoli calciatori passati per Udine confermano la competenza di questa società nel saper fare calcio. Negli ultimi vent’anni l’Udinese ha sfornato talenti di tutte le nazionalità e in tutti i ruoli, fra questi ci sono stati anche trasferimenti record trasferimenti record che permettono alla società dei Pozzo di poter continuare a gestire il club come una vera e propria azienda: con valori e scopo di business ben chiari. Tre calciatori che saranno probabilmente impegnati con le rispettive nazionali nelle prossime competizioni ufficiali come Coppa America ed Europei aumentano il prestigio del lavoro di questo club.