Composizione negoziata della crisi d’impresa, domani pomeriggio il webinar by Cciaa Pn-Ud

A due anni dall’avvio della composizione negoziata della crisi d’impresa, la Camera di Commercio Pordenone-Udine organizza un webinar per domani pomeriggio (martedì 19 dicembre), dalle 14.30 alle 16.30, per fare il punto sulla procedura volontaria che si attua attraverso l’aiuto di un esperto indipendente, con l’obiettivo di consentire il risanamento delle imprese che si trovano in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Dopo l’intervento introduttivo del presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo, interverrà Sandro Pettinato di Unioncamere con le istruzioni pratiche per il corretto “uso” della procedura. Quindi Gessica Valsecchi di InFinance aiuterà i partecipanti a identificare i segnali della crisi aziendale. Della piattaforma Suite finanziaria parlerà Jacopo Chiari di Innexta e un approccio pratico sulle modalità di utilizzo della piattaforma nazionale sarà fornito da Fiamma Locati di Infocamere. Modera il webinar Sara Mantovani di Innexta

Dopo la registrazione tramite il sito www.pnud.camcom.it sarà fornito via mail il link per il collegamento al webinar. Per info: segreteria organizzativa 0432. 273224 e composizione.negoziata@pnud.camcom.it.