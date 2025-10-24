Comune di Buttrio: Il 30 ottobre primo appuntamento della rassegna letteraria “La forza delle donne”

Giovedì 30 ottobre alle ore 20:00 in Municipio – Sala Europa – Antonella Sbuelz, in dialogo con Marta Rizzi, presenta il suo romanzo “Il movimento del Volo”, storie di donne dentro la Storia.

“”Romanzo che segue le vite di Rachele, Livia, Anna ed Emma, quattro donne chiamate a compiere scelte decisive in momenti cruciali della storia italiana. Mentre il paese attraversa la carneficina della Grande Guerra, la lunga notte del fascismo, il risveglio della Resistenza e l’amarezza della Repubblica, loro lottano per essere padrone del proprio destino.

Volare talvolta richiede sacrificio e sofferenza, altre volte sembra impossibile, eppure arrendersi non è un’opzione””.