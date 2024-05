Comune di Udine. Nuova segnaletica stradale: oltre 600 mila euro di investimento biennale per rimettere a nuovo le strade nei quartieri

La Giunta Comunale di Udine ha approvato, nel corso della seduta di martedì, il progetto esecutivo per la manutenzione della segnaletica stradale sulle strade di tutti i quartieri della città. Si tratta di un una progettualità importante su base biennale che prevede un quadro economico di 640 mila euro. Il 50 per cento della spesa, 320 mila euro, coprirà gli interventi sulle strade nel corso di quest’anno mentre la stessa quota sarà investita per le opere di manutenzione del 2025.

L’Amministrazione comunale rende noto che questi interventi, al pari con il rifacimento dei manti stradali più usurati, sono mirati a massimizzare la sicurezza sulle strade, in particolar modo in quei contesti, soprattutto nei quartieri, dove il traffico è più sostenuto e circolano più veicoli e persone.

Le manutenzioni in progetto garantiranno il ritorno di una segnaletica funzionale, con particolare attenzione ai passaggi pedonali, ai percorsi ciclabili e alle aree adibite alla sosta.

Ad essere interessate dalle manutenzioni saranno tutte le strade di competenza comunale, fatta eccezione per le vie del centro storico che verranno inserite all’interno della convenzione stipulata con Sistema Sosta e Mobilità.

Il progetto delinea i lavori di manutenzione o, dove necessario, di sostituzione della segnaletica stradale non luminosa. Saranno ridipinte le linee di carreggiata, saranno rimessi a nuovo o sostituiti i cartelli stradali principali molto usurati e consumati dagli agenti atmosferici nel corso degli anni, si effettuerà poi la manutenzione della segnaletica complementare, cioè di tutti quei segnali posti in corrispondenza di curve, punti critici e ostacoli a segnalarne il pericolo, e infine si rinnoveranno i cartelli toponomastici più usurati, che riportano i nomi delle vie e delle piazze.

Secondo il cronoprogramma approvato, dopo lo svolgimento della gara per l’affidamento dei lavori, i primi interventi partiranno in estate. Il primo quartiere interessato dalle manutenzioni sarà Udine sud, con i primi interventi sulla segnaletica di via Pradamano. Le manutenzioni continueranno in seguito in senso orario per gli altri quartieri cittadini.

Le strade e i viali in prossimità di istituti scolastici, dove nelle ore di punta si forma un traffico importante, avranno priorità sul calendario degli interventi e vedranno la nuova segnaletica entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicativamente entro metà settembre. Entro la fine di ottobre 2024 si concluderà invece la manutenzione delle strade intorno alle aree cimiteriali.