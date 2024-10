Comune Verzegnis: Ampliamento della gallerie di Pozzis: chiusura del tratto stradale fino al 6 dicembre

Per consentire i lavori di ampliamento della galleria di Pozzis lungo la sr “della Val D’Arzino” verrà chiuso il tratto stradale dal 14 ottobre al 6 dicembre con deviazioni alla circolazione in loco. In particolare lunedì 14 ottobre inizieranno i lavori di ampliamento della galleria posta al chilometro 17+400 della SR Ud 1 “della Val d’Arzino” in località Pozzis nel Comune di Verzegnis. Per l’esecuzione dell’intervento il tratto di strada, dal chilometro 17+350 al chilometro 17+500, sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale fino al 6 dicembre 2024, tutti i giorni della settimana e sulle 24 ore (in seguito sarà definita l’apertura nei fine settimana). Apposita segnaletica di avvertimento sarà collocata a sud, da Pinzano al Tagliamento e a nord, da Tolmezzo, dal ponte sul Tagliamento. Per raggiungere il Comune di Vito D’Asio da Verzegnis e Tolmezzo si dovrà scendere a Forgaria del Friuli.