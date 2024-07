Comunità del Melograno – Musica e divertimento, con fine benefico, il 24 luglio a Lovaria

Uno spettacolo coinvolgente, frizzante, tipicamente estivo, pieno di simpatia e di musica dal vivo, con un fine benefico. Mercoledì 24 luglio, a partire dalle 20.30, il cortile del Melograno diventa il teatro di una serata che vede protagonisti grandi interpreti: la Band del Melograno, con i suoi tamburini e due grandi testimonial, Beppe Lentini e Catine, presenze amichevoli ed immancabili agli eventi del Melograno.

Nei grandi spazi aperti delle case che la Comunità del Melograno Odv del presidente Giorgio Dannisi vive quotidianamente, portando avanti l’ambito dell’abitare inclusivo, in un evento aperto a tutti, il 24 luglio ci sarà la possibilità di applaudire gli artisti del ritmo, i ragazzi della Band, mirabilmente coordinati dai maestri Federico Lentini e Alex Tonini.

Nel corso delle serata, il mitico Beppe Lentini, come sempre accompagnato dai Grest Balls of Fire, si esibirà in un coinvolgente momento musicale, intervallato dagli sketch e le battute al fulmicotone dell’imprevedibile e divertente Catine.

L’entrata nel giardino è con offerta libera, in favore della Comunità del Melograno ODV. C’è ampia disponibilità di parcheggio e tanti posti a sedere e anche la possibilità di dissetarsi, al fornito chiosco del Melograno!

Mercoledì 24 luglio, a partire dalle 20.30. Via della Libertà 8, Lovaria di Pradamano (Udine).