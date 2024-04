Comunità del Melograno ODV – Inaugurazione Casa Nostra a Lovaria

Sabato 13 aprile 2024 è la data scelta dalla associazione Comunità del Melograno ODV per l’inaugurazione della seconda struttura realizzata dall’Associazione del presidente Giorgio Dannisi nel borgo di Lovaria di Pradamano, alle porte di Udine. Il casale, ristrutturato con moderne ed efficienti tecniche edilizie, sorge accanto alla casa che fu, a sua volta, ristrutturata una decina d’anni fa. La struttura già operante ospita il centro diurno di persone con disabilità della Comunità, nello svolgimento delle attività occupazionali ed inclusive con una forte interazione con il territorio fra queste persone, le loro famiglie e la Comunità di Lovaria, di Pradamano e di tutto l’hinterland.

Fin dal 1996 la Comunità del Melograno, fondata allora dai familiari di persone adulte con disabilità, si impegna quotidianamente per migliorare l’autonomia e favorire l’integrazione degli ospiti, con l’obiettivo chiaro e concreto di affrontare il problema del “Durante e Dopo di Noi”, legato all’invecchiamento dei familiari. Creando soluzioni che soddisfino in modo efficace i bisogni delle persone con disabilità, secondo i dettami della Convenzione Onu sui Diritti delle PCD, “Persone Con Disabilità”.

Dopo l’apertura della prima casa famiglia, nel 2014, esattamente a dieci anni di distanza è già arrivato il momento di inaugurare la seconda casa. Il nome scelto, non a caso, è “Casa Nostra”, a rimarcare il concetto di condivisione e di utilizzo comune di un bene messo a disposizione dall’Associazione che si avvale del prezioso ed irrinunciabile supporto delle Istituzioni pubbliche, di Enti ed organismi privati e delle tante persone (amici e simpatizzanti) che condividono il progetto sociale di alto profilo messo in cantiere dalla Comunità del Melograno.

L’iniziativa è stata realizzata dall’associazione nell’ambito del progetto “Abitare Possibile”, condiviso con la Regione Friuli Venezia Giulia, in partenariato con l’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, l’Ambito Socio Assistenziale e con il Comune di Pradamano, in piena sintonia con le linee guida dettate dalla nuova legge regionale sulla disabilità, varata nel novembre 2022.

Fondamentale l’aiuto garantito da Fondazione Friuli, l’Associazione Sorelle Masolini, la Chiesa Valdese, la Fondazione Lions Club International, i Lions Club Udine Host e Udine Castello, la Crédit Agricole, lo studio Avon, Moroso Arredamenti, l’immobiliare Friulana Nord, l’impresa ICOP, lo studio Otto. Importante e decisivo l’appoggio dei sodalizi gemellati con la Comunità del Melograno: il Comitato Sport Cultura e Solidarietà e la Nuova Atletica dal Friuli.

L’appuntamento con l’inaugurazione di “Casa Nostra”, alla presenza delle principali Autorità e della cittadinanza, è fissato per sabato 13 aprile, alle ore 11, in via della Libertà n.2, nel centro storico di Lovaria di Pradamano, Luogo al quale la presenza della Comunità del Melograno ha apportato in questi anni una significativa impronta innovativa.