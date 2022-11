Comunità di Montagna della Carnia, concorsi per 8 assunzioni. Ricercati 6 tecnici e 2 amministrativi a tempo pieno e indeterminato

Quattro i bandi pubblicati dalla Comunità di Montagna della Carnia per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 6 tecnici e 2 amministrativi nel territorio dell’alto Friuli. C’è tempo fino alle ore 12.00 del 22 dicembre per presentare la domanda di ammissione al concorso per 2 posti a tempo pieno e indeterminato, profilo amministrativo – C1, distribuiti tra i comuni di Gemona del Friuli e Montenars. Gli stessi enti selezionano anche profili per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico – C1; entro le ore 12.00 del 30 novembre sarà possibile candidarsi al concorso che prevede un posto presso l’Area Tecnica del Comune di Gemona del Friuli ed uno presso il Comune di Montenars. Lo stesso profilo, Istruttore Tecnico – C1, è ricercato anche dal comune di Comeglians; le candidature per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato presso il comune della Val Degano dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 16 dicembre. Il termine per partecipare al concorso per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico – D1, distribuiti presso la Comunità di Montagna del Gemonese e i comuni di Ampezzo e Preone, è fissato alle ore 12.00 del 30 novembre. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente online, tramite credenziali SPID, come indicato nei rispettivi bandi pubblicati nella sezione concorsi del sito della Comunità di Montagna della Carnia. Nel corso del 2022 la Comunità di Montagna della Carnia ha indetto 24 procedure concorsuali per un totale di 32 posti da coprire, 5 procedure di mobilità di comparto ed intercompartimentali, 2 selezioni per dirigenti a tempo determinato ed 1 selezione per 4 tirocini assumendo in totale 64 persone impiegate presso la Comunità di Montagna della Carnia, la Comunità di Montagna del Gemonese, i comuni della Carnia e dell’area del Gemonese, l’Ente Parco delle Prealpi Giulie.