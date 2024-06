Concerti al Castello 2024: A Muggia “Clarinettissimo”. A Kromberk tromba e fisarmonica

Doppio appuntamento questo fine settimana con la rassegna “Concerti al Castello 2024”, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione :

sabato 29 giugno alle ore 18.00 al Castello di Muggia“Clarinettissimo, un clarinetto racconta” , suggestivo recital per clarinetto e live electronics con protagonista Giovanni Lanzini, che spazierà in un repertorio che va da Vivaldi e Gounod a Piazzolla e Morricone, passando per il periodo d’oro delle “Big Band” americane con brani di Benny Goodman, Louis Armstrong, Henry Mancini.

Ulteriore appuntamento, domenica 30 giugno alle ore 11.00 al Castello di Kromberk, con il duo tromba e fisarmonica Minin-Zorza, protagonisti in un programma dal titolo “Armonie d’Estate”

Prossimo appuntamento giovedì 4 luglio ore 18.00 al Castello di Spessa con Giulia Mazza al violoncello e Elisa Manzutto all’arpa celtica.

Prenotazione obbligatoria

29 giugno ore 18.00 Castello di Muggia : arteemusica2011@gmail.com

30 giugno ore 11.00 Castello di Kromberk : arteemusica2011@gmail.com