Concerto a Latisana per la Festa della Musica 2024

In occasione della Festa della Musica 2024, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Latisana è lieto di annunciare un evento musicale di grande livello, aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 22 giugno, alle ore 20.45, presso la suggestiva cornice della chiesa di Sant’Antonio di Latisana, si terrà il concerto dell’Ensemble di sax del Conservatorio Tomadini di Udine, diretto dal rinomato Maestro Fabrizio Paoletti.

La Festa della Musica, che ricorre ogni anno il 21 giugno, celebra il solstizio d’estate con eventi musicali in oltre 120 nazioni in tutto il mondo. Dal 1982, grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura francese, questa ricorrenza vede musicisti dilettanti e professionisti esibirsi in spazi pubblici e privati, rendendo la pratica musicale visibile e accessibile a tutti. In Italia, dal 2016, la Festa della Musica ha visto la partecipazione di oltre 830 città, con concerti all’aperto che coinvolgono musicisti di ogni genere e livello.

L’Assessorato alla Cultura di Latisana e la Biblioteca Civica hanno organizzato questo evento in collaborazione con la Pro Latisana, il Conservatorio Tomadini di Udine e la Parrocchia di San Giovanni Battista di Latisana con l’obiettivo di valorizzare la musica dal vivo e promuovere la partecipazione della comunità locale. La serata rappresenta un’opportunità unica per ascoltare musica di alta qualità eseguita da talentuosi giovani musicisti, eccellenza del nostro territorio.

La partecipazione al concerto è libera e gratuita.

“Sono fermamente convinta dell’importanza di eventi come questo per arricchire la vita culturale della città e offrire momenti di condivisione e bellezza a tutti i cittadini” – sottolinea l’Assessore alla Cultura Martina Cicuto – “e sono particolarmente lieta di vedere nell’Ensemble dei giovani latisanesi, segno che la vocazione musicale e culturale della nostra città è ben radicata, anche grazie alla nostra Scuola comunale di Musica”.

Per ulteriori informazioni, contattare la Biblioteca Civica di Latisana: tel. 0431/525179-181, cell. 338/6879837 (anche Whatsapp), email biblioteca@comune.latisana.ud.it.