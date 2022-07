Si è conclusa alla Stazione Marittima di Trieste l'assemblea delle cooperative associate a Legacoop Fvg. titolo dell'iniziativa: LEGACOOP FVG: IL MONDO COOPERATIVO GUARDA A LAVORO, GIOVANI, DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ. Rappresentanti delle quasi 200 cooperative associate, tra cui le più grandi della regione, sono stati chiamati in assemblea per il bilancio e per un confronto su temi di attualità. Oltre ai rappresentanti delle cooperative erano presenti politici e il presidente della giunta regionale Massimiliano Fedriga.