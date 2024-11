Confagricoltura Fvg: agrivoltaico e futuro agricolo Rischi, opportunità e prospettive. Incontro di approfondimento a Premariacco

Confagricoltura Fvg e Agrisoluzioni srl, in collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e forestali del Fvg e la Cooperativa di Consumo di Premariacco, organizzano, per venerdì 29 novembre, alle ore 15.00, presso i locali della Cooperativa (in via Fiore dei Liberi 32), un incontro dal titolo: “Agrivoltaico e futuro agricolo. Rischi, opportunità e prospettive”.

Nel corso dell’evento, con il coinvolgimento di varie figure professionali, si approfondiranno una serie di temi indispensabili per comprendere tutti gli aspetti di questi “nuovi” investimenti energetico-produttivi che coinvolgono numerose aziende e territori del Friuli VG. Con la moderazione di Federico Ermacora, tecnico di Confagricoltura Udine, svolgeranno i loro interventi: gli avvocati Cesare Mainardis ed Elisa Leschiutta che tratteggeranno la “Normativa in materia di agrivoltaico: criticità e prospettive”; l’ingegnere Emilio Andreoli interverrà su “Le diverse tipologie di impianti agrivoltaici: aspetti tecnici”, mentre l’avvocato Giovanni Donazzolo si soffermerà su “Strumenti e opportunità di finanziamento per le imprese agricole”. In conclusione, l’avvocato Mario Nussi e il dottore commercialista Dino Fabris, illustreranno le questioni fiscali connesse all’agrivoltaico.

La partecipazione all’incontro formativo, organizzato nell’ambito dell’attività Sissar 2024 (in collaborazione con la Regione Fvg), è libera e gratuita. La prenotazione è obbligatoria scrivendo ad assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it.