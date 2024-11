Racconti di Donne e di Scienza. L’evento finale a Trieste il 2 dicembre al Teatro Miela

Racconti di Donne e di Scienza è un progetto della SISSA, condotto da SISSA Medialab e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, pensato per coinvolgere le e gli studenti delle superiori sul tema della parità di genere nella ricerca scientifica, evidenziando come molte discipline STEM continuino a registrare una scarsa presenza femminile. Il coinvolgimento di queste ragazze e ragazzi non è casuale: sono proprio loro, che al termine del percorso di istruzione superiore si trovano a decidere “cosa fare da grandi”, a poter incidere sul panorama futuro della ricerca scientifica nel nostro Paese. Proprio loro, inoltre, sono i più adatti a comunicare queste tematiche ai loro coetanei.

Il progetto ha coinvolto ragazze e ragazzi nella progettazione e realizzazione di una serie di video interviste a scienziate che operano nel sistema della ricerca scientifica del Friuli Venezia Giulia, oltre che nella creazione di contenuti per i social media sullo stesso tema. Le interviste, disponibili sul canale YouTube e sul profilo Instagram del progetto, offrono una testimonianza concreta sul lavoro e la vita professionale di queste ricercatrici in discipline spesso considerate tradizionalmente “maschili”.

L’appuntamento del 2 dicembre sarà un’occasione per celebrare i risultati di queste attività insieme ai loro protagonisti – studenti e ricercatrici – e per condividere con i propri coetanei ciò che è stato imparato da questa esperienza.

L’evento vedrà protagonisti gli studenti e le studentesse delle scuole coinvolte nel progetto:

• Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, Duino

• Istituto Deledda Fabiani, Trieste

• ISIS della Bassa Friulana, Cervignano

• ISIS Magrini Marchetti, Gemona del Friuli

Il progetto ha beneficiato anche della collaborazione con ISTAT FVG, che ha fornito dati significativi per approfondire il tema della parità di genere nella ricerca scientifica e nell’istruzione.

Un evento aperto e inclusivo

Gli studenti saliranno sul palco insieme a molte delle scienziate intervistate, per raccontare insieme la loro esperienza. L’appuntamento si rivolge principalmente a un pubblico di ragazzi e ragazze delle scuole della regione, ma è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare. Sarà un’occasione per riflettere sull’importanza di abbattere gli stereotipi di genere nella scienza e valorizzare il contributo delle donne in campi come la fisica, l’astronomia, la biologia e molto altro.

A presentare la serata sarà Federica Sgorbissa, giornalista scientifica di SISSA Medialab e curatrice del progetto, che accompagnerà gli interventi di studenti e scienziate, creando un dialogo vivace e coinvolgente sul palco.