Confagricoltura Fvg: mais, una coltura alla riscossa. Incontro di approfondimento, il 26 novembre, a Basiliano

Confagricoltura Fvg e Agrisoluzioni srl, organizzano, per martedì 26 novembre, alle ore 15.00, presso il Consorzio Agrario di Basiliano (via Magrini 2), un incontro dal titolo: “Mais, una coltura alla riscossa”. Nel corso dell’evento si approfondiranno una serie di temi che ruotano attorno a questo cereale così importante per l’economia rurale e le filiere zootecniche del Friuli VG e non solo. Un quadro generale della coltura nel nostro Paese sarà tracciato da Cesare Soldi, presidente dell’Associazione Maiscoltori Italiani. A seguire: Enrico Costa, tecnico dell’Aires (Micotossine, nuove criticità); Michele Morgante, direttore scientifico dell’Istituto di Genomica Applicata di Udine (Tea, a che punto siamo); Massimo Andreotti, national key account Cifo (Cambiamento climatico: biostimolanti per piante in condizioni difficili) e, a chiudere, Philip Thurn Valsassina, presidente di Confagricoltura Fvg, proverà a rispondere alla domanda: “Il mais in Fvg è ancora redditizio?”. Un quesito non banale visto che, secondo l’Istat, nel 2015 nella nostra regione sono stati seminati 53.310 ettari di mais per un raccolto pari a quasi 6 milioni di quintali di granella ma, nel 2024, le semine si sono fermate a 35.188 ettari per un raccolto di “soli” 3.700.000 quintali di seme.

La partecipazione all’incontro formativo, organizzato nell’ambito dell’attività Sissar 2024 (in collaborazione con la Regione Fvg), è libera e gratuita. La prenotazione è obbligatoria scrivendo ad assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it.