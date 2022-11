Confartigianato Fvg sull’assistenza agli anziani non  autosufficienti: «Fvg sostenga la riforma attesa da 20 anni in sede di conferenza delle regioni».

«Il Friuli Venezia Giulia dia il proprio assenso al Disegno di legge delega di riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti che è stato approvato dal precedente Esecutivo nel suo ultimo Consiglio dei ministri. Lo riteniamo una valida base sulla quale lavorare per giungere a una buona riforma, anche se bisogna introdurvi miglioramenti necessari perché possa essere pienamente fruibile, soprattutto riguardo agli interventi domiciliari, semiresidenziali e residenziali. Fondamentale, inoltre, provvedere con solerzia ad assicurare maggiori risorse finanziarie al settore, senza le quali risulterebbe impossibile dare concretezza alla riforma».

È la richiesta contenuta nella lettera che Anap Fvg, l’Associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato Fvg guidata da Pierino Chiandussi che riunisce oltre 11mila soci, ha inviato al vicepresidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, nell’imminenza del passaggio che il Disegno di legge dovrà fare alla Conferenza delle Regioni. Anap/Confartigianato appartiene all’ampia coalizione sociale «Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza» che raggruppa la gran parte delle organizzazioni della società civile coinvolte nell’assistenza e nella tutela degli anziani non autosufficienti anche della regione. Nella primavera del 2021, ha ricordato Chiandussi a Riccardi, «abbiamo portato avanti un’intensa attività di pressione per chiedere l’introduzione della riforma sull’assistenza agli anziani nel Pnrr e il Governo ha ascoltato la nostra voce. La dettagliata proposta che abbiamo elaborato per l’introduzione del “Sistema nazionale assistenza anziani” è stato il frutto di un percorso ampiamente partecipato».

Anap Fvg è consapevole che l’iter per approvare definitivamente il Disegno di legge sarà ancora lungo e non scontato, a partire proprio dal passaggio alla Conferenza delle Regioni e perciò, afferma rivolgendosi a Riccardi, «riteniamo che il suo contributo sia importante per concretizzare l’occasione storica e irrinunciabile offerta dalla riforma nazionale. Per questo – conclude il presidente Chiandussi – le chiediamo di sostenerci attivamente attraverso i mezzi di cui dispone», disponibili «a dialogare in maniera approfondita su ogni aspetto di questa materia».

A tal fine, Anap Fvg ha corredato la lettera con una lettura ragionata del provvedimento legislativo.