Confcommercio Federottica e Lions uniti nel progetto “vista”

Promuovere l’iniziativa di “Raccolta di occhiali usati” attraverso la presenza degli specifici contenitori Lions nei negozi degli ottici del Friuli Venezia Giulia che aderiscono a Confcommercio Federottica. E ancora, diffondere l’informazione professionale in merito alle linee guida operative di ottici e optometristi presso i consumatori finali dell’utilizzo di lenti; organizzare congiuntamente conferenze-congressi sui problemi della vista, coinvolgendo oculisti, ottici-optometristi e altre figure sanitarie competenti sul tema; condurre campagne di pubblicità-progresso sul tema “vista”.

Sono i contenuti dell’accordo siglato nella sede Cei (Central European Iniziative) di Trieste dal presidente di Confcommercio Federottica Fvg Fabrizio Stolfa e dal governatore pro tempore dei Lions del Nordest Nerina Fabbro, presente l’assessore comunale alle Politiche sociali e Welfare Massimo Tognolli. «Abbiamo posto le basi per una collaborazione importante – sottolinea Stolfa – incentrata innanzitutto sull’iniziativa di solidarietà che ci vedrà impegnati nella raccolta di lenti oftalmiche e occhiali usati, che verranno poi inviati in Paesi dell’Africa e del Sud America, dove c’è grande bisogno di aiuto. Ma, più in generale, assieme al Lions cercheremo di diffondere la cultura della prevenzione e della salute del bene della vista».