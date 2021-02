Confcommercio Fvg: «Bene l’ok unanime al ddl SviluppoImpresa, tappa importante per l’innovazione di commercio e turismo»

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

«Molto positivo che l’aula abbia approvato all’unanimità una legge che innova realmente l’economia della nostra regione», commenta il presidente regionale di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo a nome delle associazioni territoriali, sottolineando con soddisfazione il via libera in Consiglio regionale al ddl SviluppoImpresa di Sergio Bini, un documento corposo, destinato a innovare anche commercio e turismo. «Con l’assessore il confronto è stato approfondito – dichiara Da Pozzo –, nella consapevolezza che fosse questa l’occasione per intervenire su norme che erano ormai superate dalla realtà. L’obiettivo condiviso era il rilancio dell’economia in una congiuntura mai così difficile. Diamo merito all’assessorato di avere ascoltato le nostre istanze, in larga parte accolte, e di avere messo a punto un articolato che risponde alle esigenze delle imprese».

La novità epocale della riorganizzazione del commercio in Distretti è in cima alla lista, con conseguenti fondi per i progetti in partnership con i Comuni, ma sono anche molto importanti la razionalizzazione degli interventi di credito e a fondo perduto, la creazione del Fondo credito turismo, il sostegno alle attività ricettive e al settore extralberghiero, la nascita del cluster Turismo, con Confcommercio e Federalberghi che si propongono sin d’ora per esserne soggetto attivo. E ancora, supporto a imprenditoria giovanile e startup, innovazione digitale, rigenerazione e forestazione urbana, centri storici e, in particolare, piccole imprese che operano in comuni sotto i 3mila abitanti, «tutte sollecitazioni – ricorda Da Pozzo – arrivate dalla nostra associazione e che il Consiglio regionale ha accolto in maniera lungimirante».