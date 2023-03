Confcommercio: lunedì giovani imprenditori a convegno sull’Intelligenza artificiale

«Intelligenza artificiale: presente e futuro», è il titolo del convegno organizzata dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Udine, in collaborazione con il Comitato per l’Imprenditoria Giovanile Cciaa Pn-Ud e la stessa Camera. L’evento è in programma lunedì 20 marzo a partire dalle 18 nella Sala Valduga dell’ente camerale a Udine. «Ci confronteremo sull’importanza dell’Intelligenza artificiale nel mondo dell’impresa e sulle sue possibili applicazioni per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività aziendali – anticipa il presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Udine Stefano Ritella, che modererà l’incontro –. Discuteremo anche le tendenze attuali e future dell’Intelligenza artificiale e come queste possono influire sul futuro delle nostre imprese e dei nostri collaboratori».

Agli indirizzi di saluto del presidente del Comitato per l’Imprenditoria Giovanile Cciaa Pn-Ud Luca Rossi, seguiranno gli interventi di Fabiano Benedetti, ceo di beanTech Srl, Giuseppe Serra, professore associato dell’Università di Udine e direttore del Laboratorio di Intelligenza artificiale, Giacomo Urban, fotografo, videomaker e blogger, Federico Vitiello, digital strategist e growth hacker.

Il link per l’iscrizione è https://www.eventbrite.com/e/biglietti-intelligenza-artificale-presente-e-futuro-570444513897?aff=Web.