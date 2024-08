Confcommercio Udine: vetrofanie nelle vetrine dei negozi sulla storia di Friuli Doc

In occasione dei trent’anni dalla nascita di Friuli Doc, il Comune di Udine organizzerà una mostra fotografica, allestita dalla Photo Video Agency Tassotto&max e in programma a settembre nella Galleria Tina Modotti. Confcommercio Udine, in collaborazione con l’associazione UdineIdea e con il patrocinio del Comune, sviluppando un’idea del consigliere mandamentale Confcommercio e presidente di UdineIdea Rodolfo Totolo, proporrà da parte sua un seguito alla mostra, dal titolo “Friuli photo Doc outdoor tour”, realizzando una cinquantina di eleganti vetrofanie, in bianco e nero, che riprodurranno scatti fotografici sulla storia di Friuli Doc. Selezionate sempre dalla Photo Video Agency Tassotto&max, le immagini potranno essere affisse sulle vetrine dei negozi, delle attività e dei pubblici esercizi della città. «L’iniziativa – commenta il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo – ci vede collaborare con il Comune per arricchire la quattro giorni di Friuli Doc anche con un evento culturale di grande rilevanza per la città».

Plaude il vicesindaco Alessandro Venanzi: «Per Friuli Doc la città si trasformerà. Vogliamo festeggiare la trentesima edizione con un effetto “wow” per tutti quelli che arriveranno in città. Per questo sono soddisfatto che Confcommercio aderisca allo spirito dell’iniziativa e supporti la mostra con tutti i manifesti di Friuli Doc dalla prima edizione fino ad oggi. Negli anni molti artisti e illustratori si sono cimentati per regalare un’immagine della festa popolare più amata del Friuli».

Le vetrofanie, fa sapere l’associazione, hanno una dimensione di 70×100 cm, sono translucide e di facile applicazione e rimozione, non lasciano residui. I negozi non dovranno sostenere alcun costo, in quanto Confcommercio ed Assicura Agenzia, sponsor individuato, si occuperanno delle spese.