Confcooperative Fvg: 10 anni di impegno per la parità, evento a Udine in occasione della Festa della Donna

Un decennio di impegno per promuovere la parità di genere, la conciliazione tra vita e lavoro e una cultura organizzativa sempre più inclusiva nelle imprese cooperative. Confcooperative Friuli Venezia Giulia celebra i dieci anni della Commissione Donne Cooperazione con l’incontro “Generazioni in dialogo: la cooperazione femminile guarda avanti”, in programma a Udine lunedì 9 marzo, alle 15, nella sala Valduga della Camera di commercio di Pordenone-Udine.

L’appuntamento, che cade a ridosso della Giornata internazionale della donna di domenica, sarà l’occasione per riflettere sul ruolo sempre più centrale delle donne nella cooperazione e sulle sfide future legate alla sostenibilità sociale, all’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro e alla prevenzione delle molestie e delle discriminazioni nei contesti lavorativi.

«C’è una crescente sensibilità nelle imprese verso l’inserimento in azienda di buone pratiche sul fronte della conciliazione vita-lavoro, l’adozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema delle molestie di genere nei luoghi di lavoro e la certificazione di genere – sottolinea Mirella Berdini, presidente della Commissione Donne Cooperazione di Confcooperative Fvg –. Questo conferma l’importanza del lavoro che come Confcooperative stiamo svolgendo a ogni livello da ormai dieci anni per sensibilizzare imprese e istituzioni».

Un impegno che si riflette anche nei numeri: oggi le donne rappresentano circa il 50,2% degli addetti nelle cooperative aderenti a Confcooperative in regione. Un’indagine realizzata nei mesi scorsi sulle dinamiche della sostenibilità ambientale e sociale nel mondo cooperativo ha inoltre evidenziato come il 41% delle cooperative ritenga prioritario aumentare ulteriormente la presenza femminile all’interno delle proprie organizzazioni.

«Temi quali la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il contrasto alle molestie e alla violenza di genere nei luoghi di lavoro – evidenzia il presidente di Confcooperative Fvg Daniele Castagnaviz – sono sfide che riguardano tutto il mondo di Confcooperative e, più in generale, l’intero sistema produttivo».

Nel corso dell’incontro verranno affrontati anche i cambiamenti culturali e organizzativi necessari per valorizzare pienamente il contributo femminile nelle imprese cooperative, con interventi dedicati alle differenze generazionali, alle dinamiche di leadership e alle nuove prospettive offerte dalla ricerca neuroscientifica applicata ai contesti lavorativi. L’evento vedrà infatti anche la presentazione del progetto “Generazioni in dialogo” che coinvolgerà i Gruppi giovani cooperatori di Confcooperative sul territorio: «Nelle imprese italiane convivono fino a 4 generazioni diverse: il nostro impegno verso i giovani è volto a svilupparne le capacità e favorire concretamente il passaggio di testimone e il rinnovamento generazionale nelle imprese cooperative».

Accanto alle iniziative sul lavoro e sull’inclusione, Confcooperative Fvg sta inoltre rafforzando il proprio impegno sul fronte della salute. Proprio in queste settimane l’organizzazione si prepara a lanciare, attraverso la propria mutua sanitaria CooperazioneSalute, il programma “Corpi da ascoltare: la salute oltre il pregiudizio”, una serie di iniziative diffuse sul territorio dedicate alla prevenzione e alla medicina di genere. «Un progetto – aggiunge Berdini – con cui vogliamo confermare il nostro impegno a favore degli oltre 160 mila soci delle cooperative della nostra regione».

L’evento del 9 marzo – in cui, non a caso, a parte i saluti introduttivi di Castagnaviz, tutti gli interventi e le conclusioni sono affidate a donne – rappresenta quindi non solo una celebrazione dei risultati raggiunti, ma anche un momento di confronto sul futuro della cooperazione e sul ruolo che le donne continueranno a svolgere nel costruire modelli d’impresa più equi, sostenibili e capaci di guardare alle nuove generazioni.