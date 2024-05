Confidi Friuli presenta il bilancio Appuntamento giovedì 30 maggio alle 10.30 in Sala Valduga, Cciaa Pn-Ud

Confidi Friuli, giovedì 30 maggio a partire dalle 10.30, presenta i dati di bilancio recentemente approvati dall’assemblea dei soci. Nella Sala Valduga della Camera di Commercio Pn-Ud, prenderanno la parola il presidente Cristian Vida e il direttore Stefano Bravo. A seguire gli interventi di Anna Mareschi Danieli, past president Confindustria Udine, Laura Simeon, Confapi Fvg, Giovanni Da Pozzo, presidente camerale, vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio, Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, è in programma un evento organizzato in collaborazione con The European House of Ambrosetti. Il docente di Economia politico dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano Andrea Boitani parlerà dello stato di salute dell’economia italiana.