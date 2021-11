Confindustria Udine: Liva (Pd), nuovo presidente interlocutore per istituzioni e lavoro

“Benedetti è imprenditore stimato, di grandi capacità di visione non solo per la propria azienda ma per tutto il sistema industriale italiano e per il Paese. Dunque un autorevole interlocutore per le istituzioni e per il mondo del lavoro”. Si esprime così il responsabile Economia Pd Fvg Renzo Liva, dopo il voto unanime del Consiglio generale di Confindustria Udine che ha candidato alla presidenza dell’associazione Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli. “All’autonomia dell’assemblea sarà affidata la decisione definitiva che – aggiunge Liva – investirà il nuovo presidente di grandi responsabilità verso il territorio e la comunità in generale. In ogni caso troverà sempre nel Pd un soggetto attento ma mai ideologico o prevenuto, intransigente ma concreto e disponibile sempre al confronto”.