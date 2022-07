Consigli per la lettura

La vita di Renzo Bergamo, celebre pittore del Novecento, raccontata dalla moglie Caterina. L'amicizia con Giovanni Comisso, Andrea Zanzotto, Pier Paolo Pasolini, Mario Soldati, Gian Francesco Malipiero, il trasferimento a Milano e gli anni in cui la sua pittura si orienta verso un astrattismo cosmico. Poi la partenza per New York dove espone in una collettiva dal titolo “Avanguardia italiana”. Agli inizi degli anni ’70 partecipa alla formazione di un movimento che prenderà il nome di Astrarte dove si discute sul rapporto tra arte e scienza. Nel 1985 lascia Milano per trasferirsi in Sardegna. Nel 2000 inizia una nuova ricerca pittorica da lui chiamata “Archeologia Cosmica”.