Consiglio Regionale Fvg: visita VI Commissione al Polo tecnologico di Pordenone

“Oggi la VI Commissione che si occupa anche di ricerca e innovazione ha visitato il Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” di Pordenone. Il direttore Franco Scolari ha presentato con grande entusiasmo le attività del Polo e sono state organizzate anche alcune dimostrazioni dell’utilizzo di digital twins nel controllo di qualità di prodotti industriali. “È molto rara e preziosa l’attività di consulenza di questo Polo per le aziende che vogliono investire in innovazione, efficienza energetica, sostenibilità ambientale e sociale, e che richiedono certificazioni di progetti finanziabili in modo agevolato. Il Polo è uno stimolante concentratore di innovazione e sviluppo che costituisce un patrimonio per tutta la regione.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Pordenone.