Consiglio tecnico-scientifico di Area Science Park: aperta la selezione per i cinque componenti esterni

Formulare proposte ed esprimere pareri sugli atti di pianificazione e visione strategica dell’Ente: è questo il ruolo consultivo del Consiglio tecnico-scientifico di Area Science Park. Fino al 30 maggio imprenditori, manager, professionisti, scienziati e studiosi italiani e stranieri potranno candidarsi per il rinnovo dei cinque componenti esterni per il quadriennio 2022-2026. Per la candidatura sono richieste una particolare e qualificata professionalità ed esperienza in posizioni di rilievo nelle seguenti aree professionali:

ricerca scientifica o industriale

gestione dell’innovazione tecnologica o organizzativa o di processo

protezione della proprietà intellettuale

analisi e metodologie di valorizzazione dei risultati della conoscenza

gestione delle attività di trasferimento tecnologico

creazione di reti internazionali di cooperazione e collaborazione per la ricerca e l’innovazione.