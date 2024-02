Consorzio bonifica pianura friulana.   Premariacco al via la copertura delle discariche Aspica e Cecutti

Al via la realizzazione della copertura delle discariche Aspica e Cecutti a Premariacco, grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Ambiente trasferiti all’amministrazione regionale. L’intervento di bonifica ambientale, a cura del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, mira a risolvere uno storico e noto problema dell’area, ossia la contaminazione dell’acqua sotterranea dovuta alla migrazione del percolato di discarica in falda. Il progetto che sarà realizzato dal Consorzio, che coprirà le discariche con strati di materiali impermeabili, rappresenta il primo dei tre lotti indicati dalla Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione FVG per la soluzione dell’annosa questione. La Regione ha stabilito di procedere per passi successivi con interventi via via più complessi per la messa in sicurezza permanente dei siti, valutando a valle di ciascuno di essi l’efficacia in termini di benefici sulla falda.

Nel corso di un incontro tra l’ente consortile – presenti il direttore generale Armando Di Nardo, il direttore aggiunto Stefano Bongiovanni e la responsabile dell’ufficio ambiente e sicurezza Alessandra Tonelli – con l’amministrazione di Premariacco, rappresentata dall’assessore all’ambiente Monika Drescig e dai funzionari dell’ufficio tecnico, si sono valutate le attività che l’ente consortile sta realizzando nel territorio comunale, in primis l’iter progettuale di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio nella zona dei Colli Orientali del Friuli in comune di Premariacco, finanziato dall’assessorato alle risorse agroalimentari della Regione FVG per un importo di circa 3,5 milioni di euro. I tecnici consortili, anche con l’ausilio di professionisti esterni, hanno individuato i siti potenziali per la realizzazione di un paio di invasi per l’accumulo dell’acqua, necessaria all’irrigazione di soccorso dei vigneti nei periodi estivi di deficit idrico.

Sono in corso indagini geognostiche per lo studio geologico di dettaglio e l’acquisizione di dati geotecnici e di permeabilità del sedime dei bacini. Nei prossimi mesi verrà promosso un incontro con l’amministrazione comunale e le aziende vitivinicole interessate per una condivisione dei contenuti progettuali prima dell’avvio dell’iter autorizzativo propedeutico alla realizzazione dell’opera, che darà beneficio ad alcune centinaia di ettari di vigneto. L’intervento è molto atteso nel territorio comunale, in particolare dopo la grave siccità del 2022 che ha gravemente colpito l’area. E’ stata, infine, esposta dal Comune l’esigenza di riprendere la manutenzione delle strade interpoderali, rifinanziando la convenzione già in essere fra i due enti, individuando le priorità che possono essere realizzate entro l’anno.

“Come in molti altri comuni del territorio, anche in quello di Premariacco il consorzio svolge molteplici attività nei diversi campi – ambientale, agricolo e di tutela del territorio – di sua competenza – dichiara la presidente del consorzio Rosanna Clocchiatti -, che rafforzano la collaborazione fra il consorzio, le amministrazioni comunali e la Regione, ente programmatore degli interventi, concorrendo alla crescita e allo sviluppo non solo ambientale, ma anche economico e sociale del territorio e della popolazione residente. Il Consorzio è orgoglioso dei compiti che svolge – conclude la presidente – e nello stesso tempo consapevole della loro importanza e delle attese che le istituzioni rivolgono alla sua attività. E’ pertanto impegnato per realizzare al meglio e nei tempi più contenuti quanto gli è stato affidato”.

Soddisfatta dell’incontro “che evidenzia l’attenzione e la disponibilità del Consorzio per il nostro territorio”, la vicesindaco e assessore all’ambiente di Premariacco Monika Drescig. “L’amministrazione comunale si affida ad un ente strutturato che vanta lunga esperienza ed elevata competenza nella gestione di interventi di questa portata, che esula dalle competenze del nostro ufficio tecnico, tra l’altro già sovraccarico di lavori pubblici in itinere. Ad oggi siamo in linea con il cronoprogramma e il progetto è in fase di predisposizione”.