Continua anche nell’Isontino la raccolta firme dell’Alleanza Verdi Sinistra in vista delle elezioni regionali 2023

Obiettivo 1000 firme in tutto il territorio del goriziano, continua la raccolta firme dell’Alleanza Verdi Sinistra (Sinistra Italiana, Europa Verde, Possibile) in vista delle elezioni regionali 2023 a sostegno di Massimo Moretuzzo presidente. Venerdì 17 febbraio sarà possibile firmare a San Pier d’Isonzo, in occasione del carnevale dei bambini, dalle 10.30 alle 13.00, e a Gorizia, in corso Verdi dalle 16.00 alle 19.00.

Sabato 18 febbraio invece saranno organizzati banchetti a Grado (Piazza Biagio Marin, 10:30-14.30), Gorizia (corso Verdi, dalle 11 alle 17.00), in piazza a Monfalcone (14:30-19.00) e a Cormons, all’esterno del teatro Caccamo dalle 20.30 alle 22.00. Infine domenica 19 febbraio a Romans d’Isonzo, in occasione del carnevale, davanti al mobilificio Tempo.