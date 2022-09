Conto alla rovescia nel Golfo di Trieste per l’evento di vela ORC Sportboat il più importante della stagione

Inizia a un mese di distanza dal primo start il conto alla rovescia nel Golfo di Trieste per quello che a tutti gli effetti è l’evento di vela ORC Sportboat più importante della stagione a livello europeo. Dal 10 al 15 ottobre il Diporto Nautico Sistiana accoglierà sul campo di regata di Sistiana e nella propria nuovissima club house affacciata sul mare i migliori team del mondo Sportboat (imbarcazioni di lunghezza massima di 9.15 metri e peso massimo di due tonnellate) per l’assegnazione del titolo continentale con la presenza ad ora di Estonia, Danimarca, Germania, Slovenia, Gran Bretagna oltre ai team italiani. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 25 settembre. Di fatto questo evento rappresenta uno degli appuntamenti in assoluto più importanti in Alto Adriatico che fa seguito al successo del Campionato del Mondo e Campionati Italiani ORC del 2017 e al recentissimo Campionato Italiano ORC di fine agosto organizzato dagli amici dello Yacht Club Monfalcone. L’assegnazione e l’organizzazione di questo Campionato Europeo a Trieste e al Diporto Nautico Sistiana rappresenta un forte e chiaro riconoscimento alla passione e al lavoro che questo Club ha svolto negli ultimi anni affermandosi oggi come un vero punto di riferimento non solo nel Golfo di Trieste e, da queste premesse, vi è grande attesa e aspettativa per l’ORC Sportboat European Championship 2022. Fulvio Vecchiet, Presidente Comitato Organizzatore – “Siamo orgogliosi di poter organizzare un evento di questa importanza che non casualmente arriva in un momento storico per il nostro sodalizio che inaugura la propria nuova sede a mare: un doppio sogno che si realizza. Stiamo ricevendo in questi giorni le iscrizioni di diversi team che non vediamo l’ora id accogliere a Sistiana certi di non deludere le aspettative che questi ripongono verso la nostra organizzazione. Un grazie doveroso va sino d’ora a tutti i soggetti, enti, partners, volontari che hanno contribuito e contribuiscono concretamente a rendere possibile una regata che si aggiunge ai sempre più grandi appuntamenti nazionali e internazionali che il nostro Golfo accoglie ogni anno. Una crescita costante che è anche la crescita di un territorio che crede nel valore dello sport anche come “motore” di sviluppo in varie aree a beneficio di una sempre più ampia comunità”. Il doppio titolo europeo (assoluto e corinthian) si assegnerà nell’arco di otto prove di cui una coastal race e sette prove tecniche a bastone con il primo start fissato per mercoledì 12 ottobre.