Contributo regionale per l’acquisto di parrucca a chi si sta curando. Liguori: «Nella prossima finanziaria vanno aumentate le risorse»

Ottobre, mese-simbolo della prevenzione del tumore alla mammella che in Friuli Venezia Giulia ogni anno fa registrare 1300 nuovi casi. Si tratta di un tumore che se preso in tempo può essere guarito ed è per questa ragione che risultano davvero importanti le campagne regionali di screening e il supporto psicologico a chi affronta le cure. «La prevenzione – ha spiegato Simona Liguori, medico oncologo e consigliere regionale del gruppo Patto per l’Autonomia-Civica Fvg – contribuisce sensibilmente all’aumento dei casi diagnosticati in fase precoce, ma altrettanto importanti sono anche le cure e le terapie. Quest’ultime incidono non poco sulla qualità della vita dei malati e uno degli effetti collaterali più comuni è la caduta dei capelli con il conseguente ricorso a soluzioni estetiche che aiutino a gestire le emozioni per la perdita durante la chemioterapia. I cittadini residenti in FVG affetti da alopecia a seguito di chemio e radio terapia conseguente a qualsiasi patologia tumorale possono richiedere un contributo fino a 400 euro iva inclusa (Decreto della Giunta 771 del 21 maggio 2021) per sostenere la spesa dell’acquisto della parrucca. Nell’anno in corso – ha sottolineato Liguori – lo stanziamento è stato pari a 100 mila euro, sufficienti a soddisfare 250 richieste. Ecco perché secondo noi la cifra globale va implementata e va data diffusione delle modalità di accesso a questo diritto. Nella prossima finanziaria chiederemo più risorse perché le persone che hanno perduto i capelli a causa di un cancro hanno diritto a una vita normale anche con l’ausilio di parrucche che siano adeguate alla loro fisionomia».