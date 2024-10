Festival comico trilingue Komigo 2024. Paolo Rossi al Kulturni Dom di Gorizia con lo spettacolo “Io e Pirandello”

C’è grande attesa per il ritorno dell’attore Paolo Rossi al teatro Kulturni dom di Gorizia. Lunedì 7 ottobre 2024 alle ore 20.30, infatti il vulcanico attore proporrà sul palco del Kulturni, lo spettacolo comico “Io e Pirandello”. L’esibizione di Paolo Rossi è promossa nell’ambito del festival di teatro comico trilingue “KOMIGO 2024” (penultimo appuntamento in abbonamento).

Lo spettacolo reinventa i classici della letteratura, presentati in un modo unico e non convenzionale: “Io e Pirandello” è un viaggio dove le parole dell’autore dello scorso secolo prendono vita e si connettono con il presente. Accompagnato da vari musicisti, Rossi trasforma i testi in esperienze contemporanee, rendendoli accessibili e vibranti per il pubblico moderno. Le sue libere associazioni tra passato e presente creano un dialogo vivace e sorprendente che fa riflettere e divertire.

Ingresso: interi € 20,00, ridotti (under 25, over 65) € 12,00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it.

Il Festival Komigo è promosso dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con il Teatro stabile sloveno (SSG di Trieste), il Kulturni dom di Nova Gorica, il teatro stabile SNG di Nova Gorica, la cooperativa culturale Maja di Gorizia (rassegna Across the border), l’associazione Terzo teatro di Gorizia, i circoli culturali: Sovodnje di Savogna d’Isonzo, Jadro di Ronchi, Kras di Doberdò, Accademia Lirica Santa Croce di Trieste, Oton Zupančič di Sant’Andrea e la Glasbena matica di Trieste e con il sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono FVG e della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e con il patrocinio dei Comuni di Gorizia & Nova Gorica (CEC 2025), Savogna d’Isonzo, Doberdò del Lago e dell’Unione culturale economica slovena (SKGZ).